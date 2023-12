Sterk signaal uit Turkije: Galatasaray en Fenerbahçe weigeren te spelen

Aanstaande vrijdag zouden Dries Mertens en Michy Batshuayi oog in oog staan in de Turkse Supercup. Maar eeuwige rivalen Fenerbahçe en Galatasaray hebben hun krachten even gebundeld en weigeren de wedstrijd te spelen.

De Turkse Supercup zou vrijdag gespeeld moeten zijn in Riyad, Saudi-Arabië, tussen Galatasaray en Fenerbahçe. Maar de wedstrijd ging niet door, op verzoek van beide clubs. De twee teams wilden aanvankelijk een eerbetoon brengen aan Mustafa Kemal Atatürk, stichter van de moderne Turkse staat en de eerste president van het land van 1923 tot 1938, om 100 jaar Turkse Republiek te vieren. Dit verzoek werd door de Saudische organisatoren afgewezen. Volgens de Turkse pers ging Saoedi-Arabië zelfs zover om toeschouwers te verbieden kleding te dragen die naar Atatürk verwees. Uit protest weigerden de clubs van Dries Mertens en Michy Batshuayi de wedstrijd te spelen. Het was een klap in het gezicht van Saoedi-Arabië, dat steeds meer buitenlandse wedstrijden op zijn grondgebied organiseert.