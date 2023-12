Zware avond voor Romelu Lukaku die wordt uitgejouwd

Romelu Lukaku was deze zomer even dicht bij een overstap naar Juventus. De Rode Duivel trok uiteindelijk naar AS Roma. Zaterdagavond namen de twee ploegen het tegen elkaar op.

Er was veel te doen rond de transfer van Lukaku tijdens de afgelopen zomermercato. De fans van Inter waren helemaal niet blij dat Big Rom onderhandelde met Juventus. Maar ook die van de Oude Dame niet, die massaal tegen zijn komst waren. Lukaku beleefde zaterdag een moeilijke wedstrijd tegen Juventus. AS Roma verloor met 1-0. Rabiot scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd in de 47e minuut. Lukaku werd op de korrel genomen door de Juventus-fans, die hem tijdens de wedstrijd uitjouwden. De Belg kreeg ook kritiek op zijn eigen match, want hij leek zich in te houden.