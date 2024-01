Krijgt Romelu Lukaku binnenkort een Rode Duivel als ploegmaat bij AS Roma?

AS Roma heeft naar verluidt zijn oog laten vallen op Arthur Theate. De club rekent erop dat zijn relatie met Romelu Lukaku het verschil kan maken.

Arthur Theate is terug goed op weg bij Stade Rennes. Ondanks een paar meningsverschillen met Bruno Génésio aan het begin van het seizoen, is hij terug aan een opmars bezig en heeft hij bijna 80% van de speeltijd op zijn naam staan.

Een linksvoetige centrale verdediger is altijd in trek en Theate is geen uitzondering. De voormalige Oostende-speler zou volgens La Gazzetta dello Sport op de radar van AS Roma staan.

De Italiaanse club hoopt dat de uitstekende relatie tussen Theate en Romelu Lukaku een rol zal spelen in zijn beslissing. De club uit de Italiaanse hoofdstad, die hoopt op een uitleencontract met een optie tot koop, zal niettemin een akkoord moeten bereiken met Rennes, dat uit is op een permanente deal.

De Franse club, die €19 miljoen heeft betaald, hoopt waarschijnlijk op een grotere winst, wat de onderhandelingen ook moeilijker kan maken.