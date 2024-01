Wayne Rooney al na drie maanden terug op straat gezet

Wayne Rooney is ontslagen als hoofdcoach bij Birmingham City. Hij was er nog niet al te lang trainer.

Birmingham City zet Wayne Rooney op straat. Dat maakte de club zelf bekend via zijn officiële kanalen. Hij was er slechts 15 wedstrijden lang coach.

Rooney won uiteindelijk slechts twee van de 15 wedstrijden in zijn tijd bij de club. Door de teleurstellende resultaten belandde Birmingham op de 20e plaats in de Championship.

CEO van de club, Garry Cook, reageerde al kort op de website van Birmingham City. "Helaas verliep Wayne's tijd bij ons niet zoals gepland en we hebben besloten om een andere richting uit te gaan. De zoektocht naar een opvolger begint onmiddellijk en we zullen de supporters op de hoogte houden zodra we meer nieuws hebben."