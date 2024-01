Hoe kon Bologna deze clausules toelaten? 'Zirkzee gaat absolute toptransfer maken, maar... Bayern München passeert altijd en overal langs de kassa'

Joshua Zirkzee doet het héél goed in Italië. Juventus FC en AC Milan denken aan de voormalige aanvaller van RSC Anderlecht. Ondertussen ziet Bayern München het allemaal heel graag gebeuren.

Joshua Zirkzee is dan wel eigendom van Bologna FC 1909, maar het is Bayern München dat in elk scenario gaat cashen. Voor de volledigheid: Der Rekordmeister ontving al negen miljoen euro voor de aanvaller.

Daarnaast hebben de Duitsers een terugkoopclausule laten opnemen in de overeenkomst met Bologna. In het Nederlands: als Juventus FC, AC Milan of een andere club een concrete aanbieding doen passeert die telegram eerst in Beieren. Bayern München heeft dan de kans om Zirkzee terug te halen.

Kopen of... cashen

Let wel: Der Rekordmeister betaalt in dat geval altijd veertig miljoen euro voor de Nederlander. Willen ze dat risico niet nemen? Dat wordt er bij de verkoop van Zirkzee een tweede clausule geactiveerd. Op die manier moet Bologna sowieso de helft van de transfersom doorstorten naar Duitsland.