Is Schalke 04 de perfecte keuze voor Marc Wilmots? "Hij krijgt er het respect dat hij in België miste"

Marc Wilmots zal terugkeren naar Schalke 04. Hij zou er als technisch directeur aan de slag gaan. Als speler was hij er zeer geliefd.

Marc Wilmots trekt naar Schalke 04. Het is nog wachten op de officiële bekendmaking, maar het zit eraan te komen. Hij trekt naar de club waar hij als speler een publiekslieveling was.

Volgens Vital Borkelmans is het een perfecte keuze. "Die club trekt hem gewoon aan. Hij beleefde daar de mooiste periode in zijn carrière en krijgt er het respect dat hij in België miste. Dus dat hij daar nu eindelijk opnieuw aan de slag kan, is geweldig", vertelde Borkelmans bij Het Nieuwsblad.

Wilmots zal bij Schalke samen kunnen werken met Karel Geraerts die er hoofdcoach is. De Duitse traditieclub staat momenteel 14e in de 2. Bundesliga.