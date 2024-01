Nog meer slecht nieuws voor Standard deze winter?

Standard moet deze winter zijn ploeg opnieuw opbouwen met een nieuwe coach. En misschien zonder Steven Alzate.

Steven Alzate (25) werd vorig seizoen uitgeleend door Brighton & Hove Albion aan de Rouches en groeide al snel uit tot een van de favorieten in Sclessin. De Colombiaan had zich gevestigd als een van de technische leiders van Standard. Fergal Harkin was dan ook blij dat hij Alzate op 6 september nog een jaar kon huren.

Het seizoen van Standard verloopt voorlopig nog niet volgens plan, maar de middenvelder was een van de onbetwiste vaste waarden van Carl Hoefkens tot hij de laatste twee wedstrijden van 2023 miste door een blessure. Nu zullen de Standard-fans Steven Alzate misschien wel voor het laatst in actie gezien op 16 oktober tegen Charleroi.

Volgens La Dernière Heure zou Brighton kunnen besluiten om de Colombiaan deze winter terug te halen om hem te verkopen. Alzate staat nog tot juni 2024 onder contract, dus het is nu of nooit voor de Seagulls. De Colombiaan wordt door Transfermarkt geschat op 4,5 miljoen euro.