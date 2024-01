'Ook Premier League-club wil deze Belg halen'

Cyril Ngonge zou wel eens snel kunnen vertrekken bij Hellas Verona. Hij staat al op het lijstje van Aston Villa, dat naar verluidt een bod heeft uitgebracht.

Hoewel het bod van de Engelse club van €10 miljoen al enorm lijkt, wil zijn club graag nog zo'n 5 miljoen euro meer krijgen.

Maar de strijd om zijn handtekening zal niet gemakkelijk zijn, met ook interesse van Fiorentina, volgens journalist Nico Schira. Op dit moment is nog niets bevestigd.