Zeer opvallende rode kaart in Spanje voor veelbesproken speler

Getafe FC speelde dinsdagavond de derby tegen Rayo Vallecano. De thuisclub verloor met 0-2. Mason Greenwood kreeg een opvallende rode kaart.

Twee doelpunt van Sergio Camello - één kort voor rust en één kort na de rust - waren genoeg voor Rayo Vallecano om de overwinning veilig te stellen. Er werd ook één rode kaart uitgedeeld.

Die was voor Mason Greenwood. De veelbesproken speler die voor 75% nog van Manchester United is, pakte die kaart al in de 50e minuut. Op de beelden is te zien hoe de Getafe-aanvaller klaagt bij de ref dat er al vier overtredingen op hem werden gemaakt.

Meteen nadien toont scheidsrechter Figueroa Vasquez een rood karton. Volgens hem zou Greenwood 'Fuck you', gezegd hebben tegen de ref. De speler zelf ontkende dit na de wedstrijd, weet Daily Mail.

Greenwood kwam begin 2022 zeer slecht in het nieuws door een verkrachtingszaak. Hij zou zijn vriendin fysiek mishandeld hebben om haar nadien te proberen verkrachten. De zaak werd na iets meer dan een jaar geseponeerd.