'KAA Gent gaat shoppen bij ploeg van Michy Batshuayi'

Het is de Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu die op zijn sociale media laat weten dat KAA Gent interesse vertoont in een speler van Fenerbahce, de ploeg van Michy Batshuayi.

Het gaat om Samet Akaydin, een 29-jarige centrale verdediger. Hij zit bij zijn Turkse werkgever geregeld op de bank en met het oog op het EK zou hij meer willen of moeten spelen.

De marktwaarde van Akaydin ligt volgens Transfermarkt op 2,8 miljoen euro, bijna een miljoen minder dan hij een jaar geleden waard was. Hij heeft nog een contract tot midden 2026.

Het ziet er dan wellicht ook naar uit dat KAA Gent tevreden zal moeten zijn met een uitleenbeurt van Akaydin, zo goed als zeker zonder aankoopoptie gezien zijn marktwaarde en contractsituatie.

Voor KAA Gent is versterking in elke linie welkom, gezien de drukke agenda die de ploeg van trainer Hein Vanhaezebrouck nog heeft.

📢 Possible Transfer - KAA Gent



Looks like Gent are interested in signing 🇹🇷 Samet Akaydin (29 - Centre-Back) from Fenerbahçe.#JPL #TransferNews #KAAGent https://t.co/IL97p8HFuW pic.twitter.com/VcFqyPNBrO