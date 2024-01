KV Kortrijk heeft een nieuwe trainer gevonden als opvolger voor Glen De Boeck

Na een lange zoektocht heeft KV Kortrijk een nieuwe trainer beet. Hij is de derde oefenmeester in het Guldensporenstadion dit seizoen.

KV Kortrijk opende het seizoen met Edward Still als hoofdtrainer. Hij moest plaatsmaken voor Glen De Boeck, maar die hield het uiteindelijk ook maar twee maanden vol.

Joseph Akpala nam tijdelijk over als hoofdtrainer na het vertrek van De Boeck. Hij was één van de kandidaten om het seizoen uit te doen als T1, maar nu komt toch het nieuws dat er een nieuwe trainer is.

Het Laatste Nieuws meldt dat de IJslander Freyr Alexandersson de nieuwe coach van KV Kortrijk. Hij is op dit moment nog aan de slag bij Lyngby in Denemarken. Alexandersson zou ook in beeld geweest zijn bij Standard. Hij brengt zijn assistent Jonathan Hartmann mee naar Kortrijk.