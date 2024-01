📷 OFFICIEEL Marc Wilmots gaat nieuw avontuur aan

Marc Wilmots is officieel voorgesteld als sportief directeur van Schalke 04. Dat liet de club vandaag zelf weten.

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel. Marc Wilmots is de nieuwe sportieve baas van Schalke 04, de club waar Karel Geraerts hoofdtrainer is.

“Ik kijk enorm uit naar mijn nieuwe job”, klinkt het op de website van de club. “Schalke 04 is voor mij een heel bijzondere club, waarmee ik als speler grote successen heb behaald. Nu wil ik opnieuw vooropgaan in de strijd.”

“We willen Schalke nieuwe kracht geven en samen aan een succesvolle toekomst bouwen. Dit bereiken we alleen als ieder individu elke dag gefocust en professioneel te werk gaat. Enkel dan kunnen we onze fans inspireren met intens, aantrekkelijk en uiteindelijk succesvol voetbal.”

Er is aardig wat werk aan de winkel. “Ik ga alle procedures en processen binnen de club grondig bekijken en veel overleggen met de betrokkenen. In mijn tijd bij de Rode Duivels heb ik geleerd hoe belangrijk deze zaken zijn om succes te behalen met een ploeg. We zullen dit doen zonder de uitdagingen op korte termijn uit het oog te verliezen, namelijk de tweede seizoenshelft in de Tweede Bundesliga.”

En de verwachtingen richting toekomst zijn groot. “Op middellange en lange termijn willen we de ploeg ontwikkelen en terugkeren naar de Bundesliga. Uiteraard kan ik dit niet alleen, maar ik ga deze uitdaging samen met trainer Karel Geraerts en technisch directeur André Hechelmann aan.”