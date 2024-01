Bij KAA Gent zullen ze grote ogen trekken: ex-speler duikt plots op in één van de grootste competities ter wereld

Van KAA Gent naar één van de grootste competities ter wereld. Voor sommige spelers is het maar een kleine stap, zo blijkt.

Bij Gent zullen ze zich Kamil Piatkowski nog wel herinneren. Het is nog niet zo lang geleden dat de Pool het shirt van de Buffalo's droeg: dat deed hij van januari tot en met juni 2023. Gent haalde hem op huurbasis naar België, want het leende hem van Red Bull Salzburg.

Na het aflopen van de huurovereenkomst wilde Gent hem definitief inlijven, maar zijn looneisen vielen te hoog uit. Piatkowski schermde met interesse vanuit Italië. Uiteindelijk bleef de verdediger toch gewoon bij Salzburg, tot het nu toch tot een nieuwe uitleenbeurt is gekomen.

Granada CF, de nummer 19 van La Liga, huurt hem tot het einde van het seizoen. Voortaan is Piatkowski dus in de Spaanse competitie te bewonderen. Voor hem is het een mogelijkheid om opnieuw meer speelminuten op te doen en zijn nieuwe club zal hopen een versterking beet te hebben in de strijd tegen de degradatie.