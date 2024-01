Van Bommel ontwijkt dé lastige vraag en geeft een andere verklaring: "Zo is het altijd wel wat"

Mark van Bommel krijgt tegenwoordig met redelijk vervelende vragen te maken. Zo is het erg opvallend dat uitgerekend de landskampioen niet naar het buitenland trekt voor een stage tijdens de winter.

"Het is een afweging die we gemaakt hebben", zegt de Antwerp-trainer aan Het Laatste Nieuws. "De ene speler vindt het fijn om dicht bij huis te blijven, anderen waren liever naar de zon gegaan. Zo is het altijd wel wat. Het is ook gewoon leuk dat we de fans met deze open training iets terug kunnen geven.”

Al zou de reden ook in een heel andere hoek gezocht kunnen worden. Paul Gheysens is met zijn activiteiten als ondernemer recent op een niet zo positieve manier in het nieuws gekomen. Het is niet ondenkbaar dat dat ook een weerslag heeft op de club.

Geen uitspraak over financiële toestand Antwerp

Of het niet plaatsvinden van een stage financiële redenen heeft, wilde Van Bommel niet expliciet gezegd hebben. "Ik ben blij dat ik trainer ben en dat ik niets over het financiële hoef te zeggen."