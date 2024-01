Dat noemen ze binnenkomen met een pak vertrouwen! Ivan Leko doet de Standard-supporters meteen ferme belofte

Ivan Leko is het Belgische voetbal altijd blijven volgen en heeft voor Standard en zijn supporters dan ook een duidelijke boodschap: er komen betere tijden aan. De Kroaat schuwt de grote woorden niet. Zijn stelling is gebaseerd op het feit dat hij al vertrouwd is met de plus-en minpunten.

Leko heeft zijn analyse al klaar. "Het klopt dat we meer moeten creëren, maar we moeten ook beter verdedigen. De ploeg slikt te veel tegendoelpunten. Het individuele talent is natuurlijk belangrijk, maar we moeten als collectief spelen, met actieve spelers en met intensiteit in alle aspecten van het spel."

Bij zijn terugkeer naar België moet Leko ook één en ander vaststellen. "Het is een zeer interessant kampioenschap, met veel goede ploegen. Zeven à acht ploegen strijden voor een plek in Play-Off 1 en vooraf kan je nooit zeggen wie gaat winnen. Bovendien kunnen ook andere teams winnen van de ploegen die bovenaan staan."

© photonews

Gemakkelijke matchen bestaan dus niet. Aan de Boorden van de Maas wordt ook gerekend op de enthousiaste aanhang om de ploeg indien nodig dat extra duwtje in de rug te geven. "Het zijn ongelooflijke supporters. De sfeer waar ze voor zorgen is één van de redenen waarom ik gelukkig ben dat ik hier trainer kan worden."

Standard-supporters ook reden voor komst Leko

"Ze verdienen beter dan de huidige situatie", zegt Leko over de fans van de Rouches. "Het truitje natmaken en alles geven is primordiaal. Ik beloof het de supporters: Standard gaat het voortaan beter doen." Dat zullen ze graag horen, net als het feit dat ook jeugdspelers speelminuten zullen krijgen als ze die verdienen.

"Ik weet dat jongeren me altijd geholpen hebben een betere trainer te worden. We weten dat er potentieel zit in de academie. Ik wil jongeren speelkansen geven in de eerste ploeg, maar ik ga hun geen plek cadeau doen. We hopen dat ze hun kans grijpen", richt de nieuwe trainer zich tot hen.