Tajon Buchanan ziet Inter Milan winnen na onwaarschijnlijke slotfase

Inter Milan heeft zaterdag op het nippertje met 2-1 gewonnen van Hellas Verona. Tajon Buchanan was aanwezig om te zien of het goed was.

Leider Inter Milan ontving zaterdag Hellas Verona dat pas 18e staat in de Serie A. Lautaro Martinez bracht de thuisploeg al snel op voorsprong. In de 74e minuut kon Thomas Henry de bordjes terug gelijkhangen. In minuut 93 kon Davide Frattesi dan toch het winnende doelpunt tegen de netten werken vanuit de rebound. Hij ging helemaal uit zijn dak bij de viering. Darko Lazovic van Verona kreeg nog rood na hevig protest. In de 100e minuut kregen de bezoekers de uitgelezen kans op een gelijkspel met een strafschop, maar die trapte Henry tegen de paal. Zo zag Tajon Buchanan vanuit de tribunes zijn ploeg de leidersplaats bevestigen. Inter staat nu alleen op kop met 48 punten. 🏟️ | Tajon Buchanan komt zijn nieuwe thuishaven ontdekken. ⚫️🔵 #InterVerona pic.twitter.com/Vdaj0cdLgq — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) January 6, 2024





