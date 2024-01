Ivan Leko drukt meteen zijn stempel op Standard: Rouches onherkenbaar in oefenmatch tegen Dortmund

Dinsdag heeft Standard Luik gelijkgespeeld tegen Borussia Dortmund in een vriendschappelijke wedstrijd (3-3). Hoewel het resultaat niet van groot belang is, speelde Standard op een manier die we dit seizoen nog niet eerder hebben gezien.

Onder leiding van Ivan Leko, die het roer heeft overgenomen, is Standard momenteelop trainingskamp in Marbella en speelde het zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Het was een spectaculaire ontmoeting die eindigde in een gelijkspel (3-3), maar die in het voordeel van Luik had kunnen uitdraaien, aangezien Wilfried Kanga twee keer de lat raakte.

Een volledig veranderd Standard

Het is niemand ontgaan dat Standard in de eerste helft van het seizoen, onder leiding van Carl Hoefkens, absoluut niet op deze manier heeft gespeeld. Beheerst balbezit, snelheidsveranderingen, ritme en balverzorging. Uiteraard is nog niet alles perfect, maar het contrast met het festival van lange ballen aan het begin van het seizoen is duidelijk merkbaar.

Ivan Leko had het al aangekondigd tijdens zijn persconferentie bij zijn introductie: het systeem maakt niet uit, het gaat om de animatie op het veld. Blijkbaar is de boodschap snel overgebracht. Er zijn veel positiewisselingen, wat de kwetsbare verdediging van Dortmund in de problemen bracht.

Intensieve pressing

Intensiteit. Het sleutelwoord van Ivan Leko. Het was slechts een vriendschappelijke wedstrijd, maar de hoofdcoach heeft het al goed geïmplementeerd. Voor het eerst dit seizoen (inclusief oefenwedstrijden onder Carl Hoefkens) zet Standard een collectieve pressing op 60 meter van zijn doel.

Bij de recuperatie die leidde tot het eerste doelpunt van Standard bevonden vijf spelers zich binnen de dertig meter van de tegenstander. Bij het derde doelpunt werd opnieuw de bal hoog in het strafschopgebied van de tegenstander veroverd.

Noah Ohio vond de doelman van BVB, maar Stipe Perica stond op de juiste plek om de voorsprong op het bord te zetten. Dortmund maakte grote defensieve fouten, maar het was ook Standard dat hen daartoe dwong. Opnieuw een volledig nieuw concept dit seizoen.

Verdediging blijft kwetsbaar

Het negatieve punt blijft de defensieve linie, en meer specifiek de organisatie. Te vaak staat de achterhoede niet gecoördineerd opgesteld, niet op de juiste plek, en een loopactie in de rug kan snel ontstaan. Bij de tweede ballen zijn Laifis en daarna Bokadi in de problemen. En waar de Congolees nog steeds zijn duels wint, kan de Cyprioot dat niet beweren.

Achteraan is de grote positieve noot Lucas Noubi. Tijdens zijn uur op het veld was de jonge centrale verdediger een van de beste Luikenaars op het veld. De 18-jarige speler toonde zich solide in verdedigend opzicht, zowel in luchtduels als over de grond, en was waardevol in zijn infiltraties op het middenveld om overtal te creëren en het balbezit te vergemakkelijken.

Rome is niet op één dag gebouwd, en de goede prestatie in deze vriendschappelijke wedstrijd mag niet misleidend zijn. De prestatie van Standard was interessant, bracht veel nieuws, maar mag niet alle problemen in de Luikse selectie doen vergeten. De weg zal lang zijn, maar Ivan Leko lijkt zijn eerste stappen in de goede richting te hebben gezet.