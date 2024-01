Jan Mulder vertelt waarom hij nooit trainer werd en steekt loftrompet op over Vincent Kompany

Jan Mulder was een geweldige voetballer. Maar de Nederlander werd nooit trainer.

Geen trainersjob voor Jan Mulder. Dat zag hij helemaal niet zitten, ook al hield hij als speler zo ongelofelijk van het spelletje.

Mulder is nooit warm te maken geweest voor een job als trainer. “Je waagt je aan iets. Het is een job. Vierentwintig uur op vierentwintig. Je beschikt over vijfentwintig spelers en je kunt er maar elf opstellen. Daarom ben ik er nooit aan begonnen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Hij haalt er zelfs een grote naam uit Engeland bij. “Wayne Rooney was zó een fenomenale voetballer, maar als trainer van Birmingham (Rooney is ontslagen, red.) had ik medelijden met hem - een triest beeld.”

Als er één trainer is waar hij naar opkijkt, dan is het wel Vincent Kompany, ook al loopt het bij Burnley niet zoals het zou moeten.

“Elke zaterdag speelt Burnley vrij goed voetbal, om dan telkens in het slot een dom doelpunt weg te geven. Alles zit tegen voor Kompany. Die jongen staat evenwel iedere keer weer de pers te woord op grootse wijze. Alle bewondering voor Vincent Kompany.”