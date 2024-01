Droomtransfer op komst? Drie topclubs dringen aan, Rode Duivel wil zich in de kijker spelen van Tedesco

Het EK 2024 in Duitsland zou wel eens een heel belangrijk kunnen worden voor de Belgian Red Devils. En ook aan interesse en scouts zal het dan zeker niet ontbreken. Een Rode Duivel staat nu al in de belangstelling van heel wat topclubs.

Orel Mangala zou er graag bij willen zijn op het EK in Duitsland. Daarom staat hij zeker ook open voor een transfer vanuit Nottingham Forest naar een grotere club in een grotere competitie. En dat is de topclubs hier en daar ook niet ontgaan.

Juventus, Napoli en Galatasaray willen er Orel Mangala graag bij

Zo zouden volgens Sky Sports zowel Juventus als Napoli wel wat zien in de 25-jarige middenvelder. Beide Italiaanse topclubs willen ver gaan en zijn ondertussen al concrete gesprekken aan het voeren met Mangala om hem te binden.

De kans dat de toekomst van Mangala dus in Italië ligt? Die mag zeker niet onderschat worden. Het zou gaan over een definitief vertrek naar een nieuwe club. Ook Galatasaray zou interesse tonen in de Rode Duivel, die zich zo in de kijker zou kunnen spelen van Tedesco.