Pep Guardiola komt met goed nieuws over Kevin De Bruyne bij Manchester City

De Premier League gaat dit weekend verder. Kevin De Bruyne zou bij Manchester City wel eens in de basisopstelling kunnen staan tegen Newcastle.

Zijn assist op het doelpunt van Jeremy Doku tegen Huddersfield was genoeg om veel Manchester City-fans gerust te stellen. Na met eigen ogen gezien te hebben dat Kevin De Bruyne niets van zijn talent verloren leek te hebben, wordt er nu gewacht tot hij weer in de basis staat.

De Bruyne had de verwachtingen al getemperd door te zeggen dat hij de komende weken waarschijnlijk niet veel zou spelen. Maar het lijkt erop dat Pep Guardiola ervan houdt om verwarring te zaaien. In een persconferentie legde de Spanjaard uit dat zijn spelmaker zaterdag al zou kunnen beginnen tegen Newcastle.

"Ja, hij is in staat om te starten. Gisteren trainde hij heel goed, beter dan in de sessies voor Huddersfield, toen hij nog niet echt zichzelf was. Het is normaal om ups en downs te hebben na vijf maanden afwezigheid."