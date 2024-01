Heel Burnley woedend na degradatietopper tegen Luton Town na deze VAR-check in 92ste minuut

Burnley heeft thuis pijnlijk punten verloren tegen de nummer 18 in de stand, Luton Town. De ploeg van Vincent Kompany kwam in de eerste helft op voorsprong via Amdouni, maar in de extra tijd slikte het toch nog de gelijkmaker. En daar was heel wat om te doen.

De 1-1 werd gescoord, maar de VAR moest nog kijken of er voorafgaand een fout op doelman Trafford gemaakt werd. Er volgde een lange VAR-check na de gelijkmaker. Het leek er immers op dat Adebayo eerst een duw aan de goalie had gegeven waardoor Morris kon scoren. Maar na de VAR-check bleef het doelpunt geldig en dat tot grote woede van de Burnley-fans. Met een zege was het verschil met Luton Town verkleint geweest tot één punt, nu blijven dat er vijf. De club van Vincent Kompany blijft voorlaatste in de Premier League met drie punten meer, maar ook één wedstrijd meer gespeeld dan Sheffield United. Fout of geen fout? 🤔

— Play Sports (@playsports) January 12, 2024