BREAKING: Lukaku zit zonder coach, José Mourinho ontslagen door AS Roma: boezemvriend van Nainggolan mogelijk vervanger

José Mourinho is niet langer coach van AS Roma. De Romeinen staan pas negende in de Serie A en spelen een heel wisselvallig seizoen. Voor Romelu Lukaku niet meteen het beste nieuws.

AS Roma maakt met onmiddellijke ingang een einde aan de samenwerking met de Portugese topcoach. De voorbije dagen was er al twijfel ontstaan over zijn positie, want eigenaars Dan en Ryan Friedkin hadden serieuze twijfels over zijn functioneren en de resultaten. Roma verloor zondag nog van AC Milan met 3-1, de tweede nederlaag op rij nadat ook in de Coppa van Lazio verloren werd. Na afloop kreeg Mourinho het te horen van de meegereisde fans. Op zijn persconferentie sloeg hij terug: "Ze denken dat ik Harry Potter ben." Daniele De Rossi als vervanger? Mourinho haalde verschillende keren aan dat zijn kern niet breed genoeg is en dat Roma er financieel niet goed voorstaat. Ook de arbitrage kreeg er meermaals van langs. De samenwerking met het bestuur verzuurde en dat leidde nu tot zijn ontslag. Als vervanger wordt Daniele De Rossi opgeworpen. Eén van de beste vrienden van Radja Nainggolan. Het veertigjarige clubicoon werkte eerder als assistent van bondscoach Roberto Mancini bij Italië en was een paar maanden hoofdcoach van SPAL.