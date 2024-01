KV Oostende onderneemt actie en komt met belangrijke mededeling

Het gaat al een tijdje slecht bij KV Oostende. De club heeft veel financiële problemen en staat bovendien alleen laatste in de stand.

De club doet het niet goed momenteel, maar kon afgelopen weekend wel stunten tegen Zulte Waregem en met 3-2 winnen. KVO wil nu ook op financieel vlak terug wat meer stabiliteit. Daarom heeft de club een lokaal comité opgericht.

'KV Oostende wil graag aankondigen dat het een lokaal comité van leidinggevenden heeft opgericht om terug meer stabiliteit en structuur te brengen in de club', begint de club op zijn website.

'Melanie Maroy is benoemd tot Chief Operating Officer, (COO) terwijl Ralph Gevaert is benoemd tot Chief Financial Officer (CFO). Samen met Sportief Directeur Nils Vanneste en Algemeen Directeur Jeugd Rik Coucke zullen zij toezien op de dagelijkse werking van de club. Melanie, Ralph, Nils en Rik hebben zich gecumuleerd al 50 jaar ingezet voor de club en zullen samen met alle medewerkers alles geven om onze mooie club de stabiliteit te geven die ze verdient.'