Aan alles komt een einde: Romelu Lukaku neemt kort afscheid van José Mourinho bij AS Roma

José Mourinho werd dinsdag ontslagen bij AS Roma. De club schakelde snel en haalde meteen een opvolger.

José Mourinho moest na tegenvallende resultaten weg bij AS Roma. De club handelde enorm snel en stelde enkele uren na het ontslag Daniele De Rossi aan als nieuwe hoofdcoach.

De Portugese coach was duidelijk aangedaan en werd al gespot men een tranend gezicht. Ook Romelu Lukaku zal hem missen. Het was al de derde club waar de twee samenwerkten.

Op Instagram nam Lukaku de tijd om even kort afscheid te nemen van 'The Special One'. Hij schreef: "Bedankt baas, ik ben jou altijd dankbaar". Zullen we de twee in de toekomst nog eens samen bij dezelfde club zien?