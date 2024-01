🎥 Leandro Trossard weer aan het kanon in verpletterende overwinning van Arsenal

Arsenal nam het zaterdagnamiddag op tegen Crystal Palace. Met Leandro Trossard in de basis werd er makkelijk gewonnen.

Arsenal probeert het gat met leider Liverpool te dichten. Het verschil tussen beide clubs bedroeg voor de wedstrijd zo'n vijf punten.

Arsenal kon al snel op voorsprong komen door een doelpunt van Gabriel. Iets voor de rust kon hij opnieuw met het hoofd scoren en de voorsprong verdubbelen.

Op het uur was het Trossard die na een vlijmscherpe counter de 3-0 op het bord zette. Sinds november 2023 was het zijn eerste competitiedoelpunt. Martinelli maakte in de laatste twee minuten nog twee doelpunten en bracht de eindstand op 5-0. Hierdoor klimt Arsenal naar de derde plaats in het klassement, op twee punten van Liverpool dat zondag tegen Bournemouth speelt.