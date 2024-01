"Weerzinwekkend!" en "Beschamend!" - Media reageren met harde bewoordingen op nieuwe racisme-rel

Zowel de Italiaanse als internationale media hebben verontwaardigd gereageerd op het incident van racisme tijdens de wedstrijd tussen Udinese en AC Milan. De doelman van AC Milan, Mike Maignan, werd het slachtoffer van racistische beledigingen en verliet aangeslagen het veld.

Hoewel de wedstrijd tijdelijk werd gestaakt, werd deze later hervat. De media uitten hun geschoktheid over de racistische bejegening jegens Maignan met koppen als 'Weerzinwekkend'.

La Gazzetta dello Sport beschreef het incident als een "beschamende scène" waarbij de thuisfans spreekkoren en racistische beledigingen richting Maignan uitten. De doelman meldde het voorval al na 26 minuten aan de scheidsrechter, waarna de stadionspeaker na een half uur een oproep deed en Maignan uiteindelijk het veld verliet.

Ook Infantino geschokt

Corriere dello Sport meldde dat Maignan emotioneel werd na de racistische beledigingen en zijn teamgenoten hem moesten troosten terwijl hij het veld verliet. Hoewel de wedstrijd werd hervat, lijkt het er sterk op dat er straffen zullen volgen, mogelijk zelfs een strafrechtelijke procedure tegen de verantwoordelijken als zij geïdentificeerd kunnen worden.

Tuttosport benadrukte dat Maignan slachtoffer werd van thuissupporters' beledigingen, en de situatie verslechterde toen de stadionspeaker opriep om te stoppen met de beledigingen en spreekkoren.

Ook internationale media, waaronder Marca, Daily Mail, L'Équipe, The Athletic, Le Monde en Der Spiegel, besteedden aandacht aan het incident. FIFA-voorzitter Gianni Infantino veroordeelde de gebeurtenissen op sociale media, waarbij hij ze "absoluut weerzinwekkend en volkomen onaanvaardbaar" noemde en benadrukte dat er geen plaats is voor racisme of discriminatie, zowel in de voetbalwereld als in de samenleving.