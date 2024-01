KV Oostende komt met officiële communicatie na zitting over puntenaftrek

Het zijn drukke dagen bij KV Oostende. Al gebeurt alles wel vooral naast het veld.

KVO moest vandaag verschijnen voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (C-Sar) naar aanleiding van de aftrek van negen punten, het transferverbod en de beperking op de zogenaamde ‘squad size limit’ (aantal aan te duiden kernspelers) door de Licentiecommissie.

Na een lange zitting werd er nog geen verdere beslissing genomen, deze zal wellicht eerstdaags volgen. Dan zal blijken of KVO al dan niet (een deel van) de punten kan recupereren en of het transferverbod en de beperking van de ‘squad size limit’ worden opgeheven.

Vandaag werd ook duidelijk dat er een bewindvoerder aangesteld werd. Die heeft 21 dagen om na te gaan of de club nog kan doorgaan of dat het beter is dat na die drie weken de stekker uit het hele verhaal getrokken wordt.