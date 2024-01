📷 Thibaut Courtois scoort naast het veld: Indrukwekkende bolide van 400.000 euro pronkt in zijn garage

Thibaut Courtois heeft onlangs een leuk cadeautje voor zichzelf gekocht. De Belgische doelman is de trotse eigenaar van een gepersonaliseerde Porsche 992 GT3 RS.

Thibaut Courtois werd al meerdere malen gespot in de wagen. Nu komen er enkele leuke details over zijn aankoop naar buiten. Want de Porsche 992 GT3 RS kost minstens zo'n 250.000 euro. Alleen bedraagt de prijs van de exclusieve versie die Courtois heeft meer dan 400.000 euro, weet Het Laatste Nieuws.

De nieuwe GT3 RS deelt de garage met onder meer een Mercedes AMG G 63, een Lamborghini Urus en een Ferrari Roma. De auto heeft voor meer dan 100.000 euro aan opties. De lak alleen al kost zo'n 15.000 euro.

Zelfs de handtekening van Courtois zit verwerkt onderaan de deur van de bestuurderskant. Het zou zo'n twee jaar hebben geduurd om de Porsche helemaal in orde te krijgen naar de wensen van de doelman.