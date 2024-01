"Ondenkbaar, dat kan en zal niet gebeuren": Bodart ziet situatie van Standard met lede ogen aan maar blijft strijdlustig

Standard is niet aan zijn beste seizoen bezig, dat is ondertussen duidelijk. Het woord Play-downs willen ze er nog wel niet horen.

Standard verloor zijn eerste competitiewedstrijd onder Ivan Leko met 0-1 van hekkensluiter KV Kortrijk. Een serieuze domper was het voor de Rouches. Door de nederlaag klommen ze niet in het klassement, wat wel dringend moet gebeuren.

Standard staat nu slechts twee punten voor op de rode zone. De club staat 10e met 23 punten. RWDM staat met 21 punten op de 13e plaats. Westerlo en Charleroi tellen er ook 21. Is het ook een item bij de spelers?

"Eerlijk? Ik heb geen zin om daar aan te denken", begint Arnaud Bodart bij Het Belang van Limburg. "Voor een club als Standard is zoiets ondenkbaar. Dat kan gewoon niet gebeuren. Dat zal ook niet gebeuren. Als je bovenaan meedraait, kan je wel eens beginnen rekenen. Maar in onze situatie moet je het match per match aanpakken. Zonder te ver vooruit te kijken of aan allerlei scenario’s te denken."