Club Brugge wil stevige JPL-transfer doen, maar moet dan om speciale reden eerst afraken van ... Rode Duivel

Club Brugge wil ook deze winter graag nog wat zaakjes doen, maar het heeft daarbij een stevig probleem te pakken. Daardoor moet het eerst wat spelers van de hand doen, zo blijkt.

Club Brugge aast al een paar dagen op Daiki Hashioka van STVV en er werd op clubniveau al gesproken over een eventuele transfer van de rechtsachter naar blauw-zwart. Bij STVV hebben ze met Frederic Ananou van Hansa Rostock afgelopen zomer al een back-up in huis gehaald.

Rest het probleem dat Club Brugge zijn salarisplafond heeft bereikt en voorlopig geen inkomende transfers kan doen om niet in de problemen te gaan komen met de controle-organen in ons land. Puntenaftrekt of licentieverlies is het laatste wat een club uit de Jupiler Pro League wil uiteraard.

© photonews

Hashioka is volgens Transfermarkt 2 miljoen euro waard en zou dus ook wel wat wegen op de loonlast bij blauw-zwart. Momenteel verdienen ze bij Club Brugge in totaal al meer dan 25(!) miljoen euro aan lonen op jaarbasis.

Toch is het probleem nog vrij snel op te lossen, want er zijn een paar spelers die zwaar doorwegen op het gemiddelde en waar ze op Jan Breydel een oplossing voor zoeken. Na Mignolet en Vanaken (meer dan 4 miljoen euro op jaarbasis volgens Salarysport) is ene Dedryck Boyata met net geen 3 miljoen euro het nummer drie op de loonlijst.

Loonlast als groot probleem bij Club Brugge

Als Club Brugge hem kan verpatsen, dan komt er automatisch opnieuw ruimte om andere deals te gaan verrichten. Op plaats vier staat met Eder Balanta (anderhalf miljoen) nog een tweede speler die een slok op de borrel kan schelen als ze een oplossing voor hem vinden.

Elke week geeft blauw-zwart meer dan 500.000 euro uit, op jaarbasis is dat 26,48 miljoen euro. Een aanzienlijk bedrag waar dus wel wat miljoenen afmogen in de toekomst. Het verklaart ook weer deels waarom de Belgische clubs allen samen zoveel verlies maken - zo'n 200 miljoen euro in het vorige boekjaar.