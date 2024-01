Nieuwkomer Eduard Sobol heeft meteen enorm leuke boodschap voor KRC Genk-fans

Eduard Sobol is officieel een speler van KRC Genk. De Limburgse club huurt hem tot aan het einde van het seizoen.

Sobol keert terug naar België. Na drie keer kampioen te zijn geworden met Club Brugge koos hij voor een avontuur in Frankrijk. Nu zal hij proberen om voor de prijzen te gaan met KRC Genk.

De Oekraïense verdediger zal Gerardo Arteaga moeten vervangen die terug naar zijn thuisland keert. "Ik popel om te spelen", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Of ik er zondag tegen STVV al in sta, is een beslissing van de coach. Maar ik wil me zo snel mogelijk integreren en ga er alles aan doen om een basisplaats af te dwingen. Ik zal de komende maanden sowieso alles geven om de club te overtuigen om mij na het seizoen definitief over te nemen."

Sobol richtte zich ook nog even tot de fans van Racing Genk. "Ik wil vooral dat ze weten dat ik heel blij ben om voor deze club te spelen. Ik voelde me hier meteen welkom en kan niet wachten op de eerste thuiswedstrijd. Maar eerst de derby tegen STVV. Samen met mijn nieuwe ploegmaats ga ik er alles aan doen om die te winnen."