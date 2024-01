Reactie Negatief en positief kantje: dit denken ze bij KV Mechelen nu écht over de transfer van Jordi Vanlerberghe

Jordi Vanlerberghe zal voortaan niet meer in het shirt van KV Mechelen te zien zijn. Zijn transfer naar het Deense Brondby is sinds maandag in kannen en kruiken.

Wat is nu juist de invloed van die overstap op KV Mechelen? Alleszins dat Besnik Hasi het voorbije weekend plots met een titularis minder zat. "De voorbereiding op de wedstrijd tegen RWDM werd verstoord door de transfer van Jordi Vanlerberghe", bevestigt de Malinwa-coach. Hoe is alles eigenlijk tot stand gekomen? "Ineens werd de interesse van Brondby concreet. We hebben nog geprobeerd om de speler klaar te krijgen voor de wedstrijd. Maar je weet dat clubs geen risico willen nemen als ze betalen en de speler ook niet." 🇧🇪 Vanlerberghe 𝒙 𝟐𝟎𝟐𝟕 🟡🔵#Brøndby pic.twitter.com/qA7RS77rEO — Brøndby IF (@BrondbyIF) January 29, 2024 Finaal hebben ze er in Mechelen wel vrede mee. "Jordi kan financieel en sportief een stap vooruit zetten. Op dat vlak kan je er niets op aanmerken." Bovendien vangt KVM zo toch nog een transferbedrag van 600 000 euro voor een voetballer die anders in juni einde contract zou zijn. Blijft wel een feit dat KV een speler verliest die goed in vorm zat. "Sinds mijn komst was Jordi een heel belangrijke schakel geworden." Door zijn vertrek is de spoeling achteraan dun geworden. Omdat Hasi zondag voor een driemansdefensie koos, moest verdedigende middenvelder Mukau een rij achteruit getrokken worden.