🎥 Leandro Trossard bezorgt Arsenal héél belangrijke punten met geweldig doelpunt tegen Liverpool

Arsenal heeft zondag Liverpool met 3-1 verslagen. Een zeer belangrijke overwinning voor de Gunners in de race om de titel in de Premier League.

Deze wedstrijd had een keerpunt kunnen zijn in de Premier League. Arsenal, voor de partij 2e met 46 punten, ontving Liverpool, leider met 51 punten.

Arsenal nam na een kwartier de leiding via Bukayo Saka. Aan het einde van de eerste helft scoorde Gabriel een eigen doelpunt en kwam Liverpool op gelijke hoogte

De mannen van Mikel Arteta kwamen in de tweede helft weer op voorsprong via Martinelli in de 67e minuut. Leandro Trossard kwam in minuut 74 op het veld voor de Braziliaan en maakte er in de blessuretijd 3-1 van.

TROSSAAAARD 🇧🇪😍



Monté à quinze minutes du terme, le Belge glisse le ballon entre les jambes d'Alisson et plie la rencontre ⚡



Quelle prestation des Gunners 🔴⚪#ARSLIV pic.twitter.com/NzwpkxJWIk — VOOsport (@VOOsport) February 4, 2024

Zo wordt de titelrace nog een pak interessanter in Engeland. Arsenal nadert door de overwinning tot op twee punten van Liverpool.