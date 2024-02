Beerschot wint na volledige helft tegen negen man te spelen: "Nog nooit meegemaakt"

Beerschot heeft zondag met 1-4 kunnen winnen op het veld van RFC Luik. De Antwerpse ploeg mocht een volledige tweede helft tegen 9 man spelen.

In de eerste helft kreeg Merlen al twee keer geel. Na 15 seconden spelen in de tweede helft, mocht ook Arslan gaan douchen. Toch kon Beerschot pas zo'n 10 minuten voor het einde een verschil maken.

"Ja, meteen een leuk wedstrijdje, he", begon Beerschot-middenvelder Dean Huiberts bij Het Nieuwsblad. "Ik had het alleszins nog nooit meegemaakt. Zij kregen twee snelle rode kaarten en nadien gebeurde er nog van alles. Maar uiteindelijk telt alleen de zege. Dit is een prima resultaat."

Huiberts kwam deze winter op huurbasis over van PEC Zwolle. "De trainer heeft me de voorbije dagen goed geholpen om me zo snel mogelijk in te passen en de principes van de ploeg uit te leggen. Ik heb mijn taak vandaag ook gewoon zo goed mogelijk proberen in te vullen. En dat lukte prima."

"Uiteindelijk was het niet makkelijk tegen negen man, hoor. Iedereen verwacht dat het dan een grote uitslag zal worden, maar het is enorm lastig als ze allemaal gewoon voor het eigen doel gaan staan. Gelukkig hebben we ons goed herpakt na hun gelijkmaker. Het feit dat we er nadien nog drie maken, zegt volgens mij genoeg", besluit Huiberts.