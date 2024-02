Loïs Openda is niet te stoppen en breekt record van voormalige Rode Duivel

Lois Openda heeft geen moeite om zich aan te passen aan het spel van RB Leipzig. De voormalige aanvaller van Lens scoorde opnieuw in de 2-0 overwinning op Union Berlin van zondag.

Lois Openda stond zondag logischerwijs in de basis tegen Union Berljn. De Rode Duivel opende al na 11 minuten de score. Sesko verdubbelde de voorsprong kort na rust, wat van 2-0 ook de eindstand maakte.

Het is al zijn 14e Bundesliga-doelpunt dit seizoen. Daarmee breekt hij het record van Emile Mpenza als best scorende Belg in één seizoen in de Bundesliga. Mpenza maakte 13 doelpunten voor Schalke 04 in het seizoen 2000-2001.

Bij Union Berlin stond Yorbe Vertessen in de basis. Hij werd in de 75e minuut gewisseld en kende een minder geslaagd debuut.