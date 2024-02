🎥 Héél bizar beeld uit La Liga: speler krijgt plots de vinger van een supporter... in de kont

Een héél bizar beeld uit de Spaanse hoogste klasse. Daar kreeg een speler van Sevilla plots een vinger in de kont van een supporter.

Er komen wel vaker verhalen uit Spanje van supporters die zich misdragen. Meestal heeft het dan te maken met racisme, maar deze keer was het plots iets helemaal anders.

Tijdens de wedstrijd Rayo Vallecano-Sevilla (die op 1-2 eindigde), kregen we plots een heel bizar beeld te zien. Wanner Sevilla-speler Lucas Ocampos wil inwerpen krijgt hij plots de vinger van een supporters in de kont... Gekker moet het niet worden.

De speler reageerde na afloop zelf al kort op de wansmakelijke actie. "Ik hoop dat La Liga dit even serieus neemt als racisme. Als dit in het vrouwenvoetbal zou voorvallen, weten we allemaal wat er kan gebeuren. Hopelijk wordt die dwaas bestraft, zodat het beeld van Rayo-fans niet besmeurt wordt."