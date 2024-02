Dimitri De Condé noemt twee spelers bij naam: "Dan moet er deze zomer een oplossing komen"

Bij KRC Genk waakt Dimitri De Condé als een goede huisvader over het budget. De club heeft een strakke visie van hoe het allemaal moet lopen.

Dimitri De Condé vindt het heel erg belangrijk dat er eerlijk over het budget van de club gecommuniceerd wordt. Want dat dwingt het nodige respect af, net zoals dat op dit moment ook het geval is bij KAA Gent.

Ondanks die beperkingen blijven de ambities om zo hoog mogelijk te mikken. Zo is er op dit moment nog een mogelijke transfer van Paintsil die in de lucht hangt. Hij mag vertrekken, ondanks de blessure van Fadera.

“Dat staat los van mekaar. Mocht het er alsnog van komen, dan versnellen we de doorstroming van onderuit”, is De Condé heel erg duidelijk.

Verlengen of vertrekken bij KRC Genk

En er is nog meer waar niet aan getwijfeld wordt bij de Limburgers. Er zijn duidelijke regels opgesteld en niemand zal er aan ontsnappen. Zo moeten Sadick en McKenzie stilaan beslissen wat ze doen.

De Condé dropt dan ook een bommetje. “Zij houden die boot voorlopig nog af. We hebben nog even tijd, maar blijven ze dat doen, dan zal er in de zomer een oplossing moeten komen. We laten niemand zijn laatste jaar ingaan”, is hij heel erg duidelijk.