Staat er volgende mercato een mooie transfer klaar voor deze Rode Duivel? "Ik kan me voorstellen dat er clubs voor hem komen"

Johan Bakayoko is de Nederlandse competitie aan het domineren met PSV. De Rode Duivel had beloofd om in september bij zijn club te blijven, zal er in juni dan wel een vertrek aankomen?

PSV is geweldig goed bezig dit seizoen in de Eredivisie met 18 overwinningen en twee gelijke spelen in 20 wedstrijden. Sinds het begin van het seizoen heeft Johan Bakayoko flink bijgedragen aan het geluk van de club uit Eindhoven.

Zal de Rode Duivel deze zomer in Nederland blijven, met verschillende grote Europese clubs die hem op de radar hebben? Hij had beloofd om niet te vertrekken in september vorig jaar na een aanbieding van 40 miljoen van Brentford, maar het is afwachten welke clubs binnen enkele maanden echt concreet zijn.

PSV bereid om Bakayoko te verkopen

In de podcast Heet van de Herdgang sprak Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, zich uit over een mogelijke vertrek van zijn speler. "Op deze leeftijd zulke data laten zien... Ik kan me voorstellen dat er, als je pas twintig jaar bent, clubs voor hem komen. Of het dan deze zomer kassa wordt voor PSV? Dat zou kunnen."