Ex-speler Gent laat het sprookje van Hugo Broos op de Afrika Cup eindigen na bizar schouwspel

In de Afrika Cup was het afwachten of Hugo Broos zijn sprookje nog wat verder kon rekken tot in de finale. Dan moest topploeg Nigeria voor de bijl en dat is natuurlijk nooit makkelijk.

Nigeria is een echt topland en wilde zich ook op die manier presenteren. Toch liep het in Ivoorkust niet makkelijk tegen toernooirevelatie Zuid-Afrika. De Nigerianen trokken meteen ten strijde, maar het bleef lange tijd 0-0. Halfweg de tweede helft zette William Troost-Ekong, met een verleden bij KAA Gent, de Nigerianen toch op voorsprong. In de slotfase leek Osimhen de boeken helemaal dicht te doen door de 2-0 te maken, maar de bal ging uiteindelijk aan de overkant op de stip. Nigeria na strafschoppen naar finale Afrika Cup Teboho Mokoena scoorde de elfmeter en dwong zo verlengingen af. Daarin werd niet meer gescoord, waardoor we andermaal strafschoppen kregen. In die elfmeter was het uiteindelijk toch Nigeria dat het met 4-2 haalde en zo naar de finale mag. Voor Hugo Broos is het sprookje voorbij in de Afrika Cup, maar de halve finales halen is en blijft wel een heel straffe prestatie. In de finale wacht Ivoorkust of Congo.