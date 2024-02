Kevin De Bruyne kan eindelijk het vreemdste hiaat ooit op zijn palmares opvullen

Kevin De Bruyne heeft al vele prijzen in Engeland gewonnen, maar hij zou er nog een kunnen toevoegen. Hij heeft wel enkele serieuze concurrenten.

Kampioen van Engeland, winnaar van de Champions League, Wereldbeker voor clubs... Kevin De Bruyne heeft alle meest prestigieuze trofeeën veroverd met Manchester City en is uitgegroeid tot een icoon van de club.

Er zijn maar weinig onderscheidingen die hij nog niet heeft ontvangen en toch... de titel van Speler van de Maand is hem nog nooit toegekend! Ook al heeft deze prijs weinig belang, het blijft vreemd om zo'n speler zonder deze eer op zijn erelijst te zien, terwijl hij al eerder tot Speler van het Jaar in Engeland is uitgeroepen.

De Bruyne in topvorm Na terugkeer van een lange blessure heeft KDB laten zien dat hij niets heeft ingeboet aan zijn klasse, met vier beslissende passes en een doelpunt in de maand januari. Voldoende om de prijs te winnen?

Tegenover hem staan onder andere Elijah Adebayo (Luton Town), Conor Bradley (Liverpool), Diogo Jota (Liverpool), Gabriel Magalhaes (Arsenal) en Richarlison (Tottenham).