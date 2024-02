Wereldkampioen haalt fors uit naar Eden Hazard: "Een schande is het!"

Eden Hazard gaf onlangs een interview aan France Football. Daarin vertelde hij dat hij het niet te nauw hield met de regels rond voeding en drank. Een interview dat niet gesmaakt werd door Frans wereldkampioen Christophe Dugarry.

Hazard was vrij duidelijk in zijn uitleg. "Diëtetiek is waardeloos, het heeft geen zin. Nou ja, het is goed als je tot je 40ste wilt spelen. Ik wist dat dat niet mijn geval zou zijn. Een kleine Ruinart blanc de blancs, die staat altijd in de koelkast", vertelde Eden.

"Ik heb het wel eens meegemaakt, de avond voor de wedstrijd thuis eten, een klein flesje drinken, klaar", vertelde de voormalige Belgische international, die met pensioen is sinds oktober 2023.

Het zijn verplichtingen!

Dugarry ging er niet licht omheen. "Dit is schandalig", zei hij bij Rothen s'enflamme. "Het is aardig van hem om dit nu naar buiten te brengen, maar hij had het eerder moeten zeggen."

"Op het moment dat je een contract tekent voor miljoenen euro's, moet je de president vertellen dat je 's avonds uitgaat. Heeft hij zijn leiders en medespelers verteld dat hij zich bezatte en niet van rennen hield tijdens de training? Voetbal is een teamsport en professioneel. Het zijn verplichtingen."