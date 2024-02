Reactie Antwerp heeft een nieuw wapen en 't is dodelijk: "Ik had het jullie gezegd hé"

Nee, 't is geen toeval meer. Antwerp scoort blijkbaar enkel nog met fantastische afstandsschoten. Tegen KV Oostende was het weer zover. Oostende-keeper Brent Gabriël zagen we bijna elke keer bibberen als Mahamadou Doumbia een gaatje zag om aan te leggen.

Het was immers niet alleen zijn parel van een goal, maar Doumbia kon nog twee-drie keer uithalen. De eerste keer moest Gabriël het schot met de borst stoppen uit schrik dat de kogel uit zijn handen zou glippen als hij het leer probeerde te klemmen. De tweede keer was het prijs en de derde keer moest hij de raket van de Malinees lossen, zonder gevolg. Van Bommel grijnsde eens toen we hem vroegen naar het kanonpoeder in de benen van zijn middenvelder. "Ik heb het jullie toch al gezegd na de match tegen Standard? Dat was geen grapje hoor. Het is geen toeval. Als hij kan aanleggen, is hij supergevaarlijk", aldus de coach van Antwerp. Normaal gezien heb je van buiten de zestien 3 procent kans om te scoren "Zijn schoten zijn bijna allemaal tussen de palen en niet vast te houden voor een keeper. Er zit zo'n rare curve in. Ga er maar aan staan als keeper als hij vrije baan heeft. Daarom zeg ik: als je de mogelijkheid hebt, dan mag je schieten." Veel coaches vinden dat verloren moeite, maar als je zo'n speler hebt, moet je er gebruik van maken. "Ik heb eens een statistiek gelezen dat als je van buiten de box schiet dat er 3 procent kans is dat je scoort. Wij zitten nu ergens aan 5 procent of iets meer. Als je iemand hebt die zo hard kan schieten... Gebruiken!"