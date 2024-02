Hommeles in Challenger Pro League: "Wedstrijd onder voorbehoud"

Patro Eisden is niet tevreden met de aanduiding van de scheidsrechter voor hun match tegen Deinze. Daarom willen ze de match onder voorbehoud afwerken.

Patro Eisden komt met een statement over de volgende competitiewedstrijd in de Challenger Pro League, die vanavond gespeeld wordt in Deinze, op zijn website.

“Wij hebben akte genomen van de beslissing van het Referee Department om dhr. Simon Bourdeaud´Hui voor deze wedstrijd aan te duiden als scheidsrechter. Gezien het belang van de wedstrijd en in deze fase van de competitie vinden wij het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat er een scheidsrechter aangeduid wordt die op een steenworp van het stadion van onze tegenstander KMSK Deinze woont”, klinkt het.

Patro Eisden wil andere ref tegen Deinze

Dat kan voor Patro Eisden niet en de club had er ondertussen contact over met het Referee Department. Ze rekenen erop dat er alsnog een andere scheidsrechter aangeduid wordt voor de wedstrijd van vanavond.

“Dit in het belang van de integriteit van het verdere verloop van de competitie. In afwachting van de uiteindelijke beslissing van het Referee Department zullen wij als Patro Eisden Maasmechelen zijnde de wedstrijd op 09/02/2024 in KMSK Deinze dan ook onder voorbehoud aanvatten”, klinkt het nog.