Erling Haaland haalt de loftrompet boven voor ploegmaat Kevin De Bruyne na geweldige assist

Manchester City heeft zaterdag met 2-0 gewonnen van Everton. Kevin De Bruyne was alweer beslissend met een assist voor het tweede doelpunt.

Zo blijft De Bruyne beslissend zijn voor zijn club. Het was de eerste assist van hem voor Haaland sinds hij terugkwam uit blessure. Zijn ploegmaat strooide met lof na de wedstrijd.

"Ik probeer bij iedereen dezelfde runs te doen, maar bij hem is het meer alsof ik weet dat het perfect gaat gaan. Ik weet dat de bal gaat komen", vertelde hij op de clubwebsite over de assist van De Bruyne.

"Je kunt zien dat ik niet eens twee seconden naar de bal kijk als hij hem heeft, omdat ik me concentreer op het rennen naar het doel. Dat is het verschil, niets slechts tegenover andere spelers, maar het is het kleine verschil van weten dat de bal zal komen."

"Het is natuurlijker. Ik kijk veel voetbal, dus ik heb al een aantal jaar gezien waar hij de bal speelt en hij heeft de laatste vijf jaar niets veranderd aan waar hij de bal brengt", besluit Haaland.