Kevin De Bruyne denkt al aan het leven na zijn carrière: "Mijn vrouw heeft me verteld dat het me wel zou passen..."

Kevin De Bruyne is terug op het veld en is meteen weer beslissend bij Manchester City. Op 32-jarige leeftijd is zijn toekomst bij de Citizens nog onzeker.

Op TNT Sports heeft Kevin De Bruyne gesproken met Rio Ferdinand. De Rode Duivel heeft zijn carrière en zijn plannen na het leven als voetballer besproken.

Natuurlijk is niets zeker, maar hij zou wel eens trainer kunnen worden. Hij heeft zelfs de benodigde diploma's behaald in België. "Ik weet niet of ik een goede trainer zal zijn. Mijn vrouw denkt van wel. Ik ben er zelf niet zo zeker van. Ik denk dat zij misschien een betere kijk heeft op waar ik goed in ben dan ikzelf", grapte hij.

"Ik heb mijn trainersdiploma behaald in België. Ik moet zeggen dat ik het erg leuk vond toen ik tien trainingssessies heb gegeven aan de U15 van City. Maar trainer zijn van een eerste team, bij een club als City, is een heel ander perspectief. Ik weet nog niet of het een goed idee voor mij is, maar dat zullen we in de toekomst zien. Misschien wel."