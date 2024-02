Drama bij Standard werd vermeden: fans blijven echter woedend

Standard heeft gisteren een opstand vermeden door te winnen van OH Leuven. Zoals we eerder in de week al schreven waren de messen geslepen bij de supporters als het verkeerd zou lopen. Dat werd ook duidelijk in de tribunes.

"Vaincre ou mourir", stond er te lezen. "Winnen of sterven". De fans waren bijzonder boos na tien wedstrijden waarin er niet kon gewonnen worden. Historisch slecht zelfs. Na de wereldgoal van O'Neill ging Sclessin echter achter de ploeg staan. Maar niet achter het bestuur. Die zijn nog altijd de gebeten hond. 777 Partners wordt verweten geen investeringen te hebben gedaan in de ploeg. "Pas d'argent, pas de direction: 777 réagissez où dégagez". "Geen geld, geen beleid: 777 grijp in of rot op", stond er te lezen. Ze werden de hele wedstrijd lang onder vuur genomen. De Amerikaanse bazen mogen zich nog aan het een en ander verwachten.