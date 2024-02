Genk en Gent zijn gewaarschuwd: zij gaan vechten voor laatste play-off 1-plaatsje

Het wordt nog razend spannend voor play-off 1 in de laatste vijf wedstrijden van het seizoen. De eerste vier zijn na dit weekend wel duidelijk geworden. Maar wie gaat er de twee laatste ticketjes binnenrijven?

We kunnen alvast één ding zeggen: het wordt moeilijk om Cercle Brugge eruit te houden. Zeker gezien het niveau dat Genk en Gent halen. En STVV zit ook niet zo ver achter. Ook met hen moeten de twee topclubs straks rekening gaan houden.

“We staan daar nu en zullen er alles aan doen om daar te blijven staan. Meer zelfs, wij gaan met Cercle niet meer uit die top zes”, maakte Cercle-coach Miron Muslic gisteren een straf statement voor de camera's van DAZN.

De Vereniging blaakt van vertrouwen en heeft amper een kans nodig om te scoren. "Dat ik sta te glunderen? We komen goed weg in de eerste helft en op een of andere manier scoren we die tweede in de tweede helft na 70 minuten met tien. Ik heb dus reden hé", lachte kapitein Hannes Van der Bruggen.

"Een paar weken geleden tegen Genk kenden we dat geluk niet, nu wel en dat mag ook wel eens", besloot hij.