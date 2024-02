Gent-sterkhouder gaat straffe uitspraken niét uit de weg en geeft aan wat er moet gebeuren om voor de titel mee te spelen

KAA Gent verkeert in crisis. Of zijn de huidige prestaties simpelweg de oogst van wat de bestuurskamer tijdens de wintermercato gezaaid heeft? Tarik Tissoudali is allerminst van plan om de handdoek in de ring te gooien.

Van titelkandidaat naar bibberen om niet uit de Champions Play-Offs te vallen. En einde verhaal in de Beker van België. Hein Vanhaezebrouck schrikt er nog elke nacht wakker van. "Er is inderdaad veel weggegooid de voorbije weken", aldus Tarik Tissoudali in Het Laatste Nieuws. "Wat onze doelstelling nu moet zijn? Beter doen dan vorig seizoen. Dat betekent dat ik volgend seizoen Europa League wil spelen met KAA Gent. Die ambitie hoort nu te leven in de kleedkamer."

De bestuurskamer koos er zelf voor om de sportieve ambities in de koelkast te steken. De Buffalo's verkochten Victor Orban, Hugo Cuypers en Malick Fofana voor vele miljoenen. "We zullen geen kampioen spelen, maar de club is financieel gezond", probeerde Michel Louwagie het smeulende vuurtje te blussen. Om het in voetbaljargon uit te drukken: Gent maakt momenteel een overgangsjaar - Sam Baro (eigenaar van Gent, nvdr.) heeft de prioriteiten héél duidelijk gesteld - door.

Die ambitie hoort nu te leven in de kleedkamer van KAA Gent

"Ik heb nochtans niet de indruk dat we in een overgangsjaar zitten", besluit Tissoudali. "Ik neem de wedstrijd op het veld van RSC Anderlecht als voorbeeld: ik had op geen enkel moment het gevoel dat we minder waren. Nochtans waren er een pak geblesseerden en waren enkele jongens nog maar net terug van de Afrika Cup. Ik geloof niet dat één club de komende jaren zal domineren in België. Ook Gent kan een prijs pakken. Maar dan moeten we enkele details aanpakken. Welke details? Onze kern mag iets breder." (glimlacht)