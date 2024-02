KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs na gelijkspel tegen KRC Genk: "Hadden niet de extra kwaliteit om het verschil te maken"

KV Mechelen heeft zondag 1-1 gelijkgespeeld tegen KRC Genk. Malinwa had echter de kansen om er 2-1 van te maken.

Rob Schoofs was na afloop tevreden met het punt. "We zijn niet veel in de problemen gekomen, maar we hadden ook niet die extra kwaliteit om het verschil nog te maken. Ik denk dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben. Het was een verdiend punt."

"In het eerste halfuur hadden we wel een kans of vier, maar waren we niet zuiver in de afwerking. Toch kunnen we onszelf weinig verwijten, we hebben gedaan wat we konden. 1-1 was een correct resultaat van de wedstrijd", gaat Schoofs verder.

Uiteindelijk schiet KVM niet veel op met een punt, al blijft de club wel goed bezig. "Het is weer een goed resultaat, een heel goed begin van het jaar, dat nemen we mee. We zetten weer een stap vooruit met dit punt. Volgende week op naar Antwerp en hopen dat we daar nog iets beter voor de dag kunnen komen", besluit de Mechelse kapitein.