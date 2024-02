Luistert het bestuur mee? Casper Nielsen klaagt over oud zeer bij Club Brugge

Club Brugge won afgelopen zaterdag met 4-0 van Eupen. Middenvelder Casper Nielsen had echter nog een stevige opmerking voor het bestuur.

Met een onuitgegeven elftal moest Club Brugge de wedstrijd aanvatten tegen Eupen. Vanaken en Thiago waren geschorst, Zinckernagel en Vetlesen waren geblesseerd. Daardoor kwamen Skoras, Nusa en Balanta aan de aftrap.

"Doordat een aantal basisspelers er niet bij waren, was het aanvankelijk toch een beetje zoeken maar de vervangers deden het meer dan behoorlijk", zei Casper Nielsen. De Deen scoorde eerste goal, Jutgla scoorde de tweede goal op een schot van de Deen.

Grasmat Jan Breydel

Club scoorde nog twee keer na de rust, maar sprankelen deed het toch opnieuw niet. En daar had Nielsen ook een verklaring voor. "Wij maakten wat foutjes, omdat het lastig voetballen is op dit veld", drukte hij zich nog zacht uit. Luistert het bestuur mee?

Door de vele wedstrijden in Jan Breydel is het veld eerder een wei geworden. Het zal er de komende weken wellicht niet op verbeteren, zeker niet voor de Brugse derby van zondag. En daar komen dit seizoen nog een heel aantal wedstrijden bij.

Club speelt in de reguliere competitie nog twee keer thuis, voor Cercle geldt hetzelfde na de Brugse derby. Daar komt nog minstens één Europese wedstrijd bij van Club in de play-offs spelen de twee Brugse ploegen ook nog elk vijf keer in Jan Breydel. De grasmat zal dus nog stevig afzien.